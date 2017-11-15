Российский голкипер Сергей Бобровский, выступающий за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс», совершил эффектный сейв в матче с «Монреаль Канадиенс». Основное время матча завершилось со счетом 1:1. В овертайме два игрока «Монреаля» вышли на ворота Бобровского, но голкипер сумел отразить бросок.

Новость была оставлена 15 ноября 2017 09:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.