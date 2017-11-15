В интернет-магазине GearBest проходит распродажа, посвященная продукциям компаний Cubot и Chuwi – снижены цены на смартфон Cubot H3 и планшет SurBook Mini. На каждый гаджет скидка весьма существенная, и в дополнение к ней предлагается бесплатная доставка по России.

Cubot H3 – это смартфон по очень низкой цене, состоящий из сплошных достоинств: у него есть современная ОС Android 7, отдельные кнопки управления, которые не занимают часть экрана, сканер отпечатков пальцев и, что не менее важно, аккумулятор емкостью целых 6000 мАч, заряда которого хватит на несколько дней работы. При этом смартфон стоит всего лишь $60 с купоном «CUBOTH3» до 17 ноября включительно. Скидка действует на первые 10 экземпляров смартфона ежедневно, а все остальные оцениваются в $110 при изначальной стоимости в размере $130.

Невероятно доступный смартфон Cubot H3 несет в себе поддержку российских сетей 4G, двойную камеру на 0,3+16 Мп, 3 Гб RAM, 32 Гб встроенной памяти и экран IPS с диагональю 5 дюймов и разрешением HD. Комплект поставки дополнен фирменным защитным чехлом.

Акция по Cubot H3 продлится до 17 ноября, а до 20 ноября у вас есть возможность заказать в GearBest гибридный планшетный компьютер Chuwi SurBook Mini, имеющий встроенную в корпус подставку для удобного размещения на столе, а также съемную аппаратную клавиатуру, превращающую его в ноутбук. По умолчанию планшет стоит $280, но на время акции первые 500 его экземпляров оцениваются в $250, а все последующие – в $270. Купон для получения скидки не требуется.

SurBook Mini работает на базе Windows 10 и располагает 4 Гб оперативной памяти, экраном Full HD на 10,8 дюйма по диагонали, процессором Intel серии Apollo Lake, двумя портами USB 3.0 в дополнение к USB-C, а также аккумулятором емкостью 8000 мАч. В компьютере присутствуют 64 Гб встроенной памяти и двухдиапазонный модуль Wi-Fi 802.11ac.