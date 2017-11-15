В Бородянке Киевской области в одном из домов ввели платные проездные за проезд в лифте. Об этом говорится в сюжете программы Бандерлоги. Читай также: В Одессе в горящем лифте застряла женщина Жители многоэтажного дома обязаны заплатить 100 грн за проездной на 50 поездок в лифте. В каждом устройстве.подробнее

Новость была оставлена 15 ноября 2017 13:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.