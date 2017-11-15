Вчера в сеть выложили первый трехмерный рендер корпуса смартфона Samsung Galaxy S9, который выйдет уже в январе или феврале 2018 года, а сегодня была выложена его первая «живая» фотография. Ее слишком высокое качество позволило усомниться в ее же подлинности, и в итоге факт подлога был подтвержден.

Снимок Samsung Galaxy S9 успел получить очень широкое распространение, однако на нем запечатлен вовсе не новый корейский флагман, а обычный китайский мобильник от производителя третьего эшелона, которому попросту прифотошопили логотип Samsung. На деле это фотография одного из смартфонов от компании Bluboo, который точно затеряется среди множества себе подобных китайфонов.

Что же до настоящего Samsung Galaxy S9, то его внешность по-прежнему покрыта тайной, в отличие от аппаратной начинки: это будет безрамочный фаблет с экраном Quad HD+, двойной фотокамерой в непосредственной близости от сканера отпечатков пальцев, 4 или 6 Гб оперативной памяти и процессором Qualcomm 845, который представят в начале декабря текущего года. Анонс смартфона ожидается на CES 2018 в январе или MWC 2018 в феврале, и в продаже он появится не позже марта.