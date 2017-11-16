В Киеве на улице Чорновола произошло масштабное ДТП: здесь столкнулись пять машин. Об этом с места аварии сообщает dtp.kiev.ua. Сервис отмечает, что авария не обошлась без жертв – в результате столкновения пострадала беременная женщина. «Масштабное ДТП с пострадавшими в Киеве, возле Воздухофлотского.подробнее

Новость была оставлена 16 ноября 2017 01:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.