Первая смена власти за 37 лет. В Зимбабве переворот. Президент Роберт Мугабе — арестован. В столице — танки и бронетехника. Военные захватили государственную телекомпанию, парламент, правительство и суды. Но лидер путчистов уверяет — никакого переворота нет, и армия лишь устраняет «преступников», которые окружают лидера страны.

Новость была оставлена 16 ноября 2017 05:00 в категории Политика. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.