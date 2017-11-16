В Киеве вандалы похитили из сквера на улице Вышгородской шелковицу, 15 кустов японской спиреи, два бересклета и барбарис.Читай также: В Киеве вандалы атакуют новейшие скульптуры Об этом говорится на странице КП СЗН Подольского района в Facebook.На место инцидента вызвали полицию и написали.подробнее

Новость была оставлена 16 ноября 2017 13:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.