Компания Lenovo назвала стоимость своего нового мобильного компьютера ThinkPad A475, актуальную для России. Это корпоративный ноутбук, но главное его отличие заключается в отсутствии процессора Intel – данная модель построена на аппаратной базе AMD, что касается и видеоподсистемы.

Мобильный ПК Lenovo ThinkPad A475 основан на процессоре AMD Pro A12-9800B седьмого поколения, который несет в себе видеокарту AMD Radeon R7, но этот чип доступен лишь в топовой версии компьютера. Помимо этого, ноутбук оснащается SSD-накопителем М.2 объемом до 512 Гб или обычным жестким диском на 1 терабайт, а емкость его модуля ОЗУ DDR4 достигает 64 гигабайтов.

Экран Lenovo ThinkPad A475 в базе поддерживает разрешение HD или 1366х768 пикселей, но также есть версии с Full HD, а диагональ во всех случаях одинаковая – 14 дюймов ровно. Весит ноутбук около 1,6 килограмма при толщине 20 миллиметров, и на его торцах можно найти три порта USВ 3.0, сетевую карту, выход HDMI и порт USB-C, который также можно использовать для зарядки аккумулятора. В России старт продаж нового Lenovo ThinkPad A475 назначен на декабрь текущего года, и, раз уж это модель бизнес-класса, то спросят за нее по полной: по меньшей мере, 50 000 рублей за минимальную конфигурацию.