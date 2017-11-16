Две камеры в смартфоне всегда лучше, чем одна, и потому двойная камера стала трендом 2017 года, который никуда не денется и в 2018. У интернет-магазина Cafago есть несколько соответствующих моделей смартфонов от крупных китайских производителей, и сегодня он предоставляет скидку на три из них: акция действует до 30 ноября и включает в себя бесплатную доставку по России.

Первый смартфон со скидкой от Cafago – это Leagoo KIICAA Power стоимостью всего $61 с промо-кодом RU0089, памятью на 16 Гб и ОЗУ объемом 2 гигабайта. Основная его камера основана на сенсорах с разрешением 5 и 8 Мп, а над его экраном стоит еще один 5-мегапиксельный датчик. К характеристикам смартфона относятся батарея 4000 мАч, HD-экран на 5 дюймов, сканер отпечатков пальцев и ОС Android 7.

Второй смартфон носит название Leagoo M8 Pro и стоит в Cafago ровно $80 с купоном «RU0018». Данный моноблок сочетает в себе 2 Гб RAM и 16 Гб ROM, модуль LTE, экран HD с диагональю 5,7 дюйма, ОС Android 7, 4 ядра в процессоре и батарею на 3500 мАч. Разрешение основной фотокамеры смартфона составило 13+5 Мп.

За те же $80 с купоном UU0166 вы можете купить и смартфон Vernee Mix 2 – безрамочный моноблок 2017 года с 4 Гб ОЗУ и 64 Гб постоянной памяти. По цене бюджетного телефона вы получаете стильное решение с экраном Full HD+ на 6 дюймов и мощным процессором MediaTek Helio P25 на 8 ядер. Смартфон питается от АКБ емкостью 4400 мАч и делает снимки на 8-мегаписельную фронталку и основную камеру с матрицами 13+5 Мп. В комплект входят защитные пленки на экран и тыльную панель и чехол-бампер.