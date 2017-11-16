Компания Vivo представила смартфон V7, который точно понравится любителям селфи. Это младший брат анонсированного в сентябре текущего года моноблока Vivo V7+, и здесь мы видим чуть меньшую диагональ экрана и очень схожие аппаратные спецификации.

Экран Vivo V7 лишился рамок и получил диагональ 5,7 дюйма, соотношение сторон 18:9 и разрешение HD+ или 1440х720 пикселей. Разрешение, конечно, не ахти, но зато над дисплеем находится камера сразу на 24 мегапикселя, так что селфи будут получаться весьма неплохие. Стоит такой смартфон около 280 долларов США со стартом продаж уже через два дня, 18 ноября, и цена актуальна при заказе из Китая.

В стоимость нового Vivo V7 вошли основная камера на 16 Мп с фазовым автофокусом, 4 Гб оперативной памяти, 32 Гб ROM, microSD еще на 128 гигабайтов, батарея емкостью 3000 мАч, сканер отпечатков пальцев и корпус из металла. Vivo V7 работает на Android 7.1 с оболочкой Funtouch OS 3.2, и у него есть два слота под SIM-карты и поддержка сетей LTE, а фронтальную камеру дополнили собственной вспышкой. Главный минус смартфона – это его старый процессор Qualcomm 430, так что цена в размере 280 долларов здесь явно завышена.