В Киеве представители правой партии Национальный корпус разгромили стройплощадку на месте снесенного Сенного рынка, где планируется построить жилой комплекс. Об этом сообщается на странице политсилы в Facebook.Читай также: В Кабмине создали рабочую группу по проблемным стройкам Киева “Требуем от.подробнее

Новость была оставлена 17 ноября 2017 01:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.