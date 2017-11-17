Российские телеканалы могут отказаться от трансляции Олимпийских игр в Пхенчхане, если сборную России не допустят к участию в соревнованиях. Телеканалам невыгодно показывать Игры, в которых не принимают участие российские спортсмены. Отсутствие атлетов своей страны резко снизит рейтинги трансляций.

Новость была оставлена 17 ноября 2017 09:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.