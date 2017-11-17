В Киеве женщина почти месяц прожила в квартире с трупом матери якобы из-за отсутствия денег на похороны. Кроме того, в квартире проживал 9-летний ребенок.Читай также: Днепропетровской области мужчина полгода прожил с трупом сожительницы Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции. К.подробнее

Новость была оставлена 17 ноября 2017 13:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.