Ну а вот с противостоянием НАБУ и НАПК все гораздо сложнее. Запуск работы Бюро и Агентства стал возможным благодаря сотрудничеству Украины с западными странами. В том числе и в рамках выполнения обязательств по безвизу. И если работа этих органов будет заблокирована, последствия могут быть самыми печальными.

Новость была оставлена 17 ноября 2017 21:00 в категории Политика. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.