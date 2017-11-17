Компания Apple работает над новым настольным компьютером, название и дизайн которого строжайше засекречены. По слухам, новый десктоп получит тачбар и функцию распознавания лиц, и один из вариантов его исполнения приведен на изображении.

Кто является автором этого рендера, пока не сообщается, но в целом новый Apple выглядит весьма топорно, как раз из-за выносного модуля тачбара, напоминающего располневший Microsoft Kinect, разве что без камер и сенсоров. Вернее, камеры в нем все же есть, да сенсоры тоже, но выполняют они совсем иные функции – именно за счет них и будет работать та самая функция распознавания лиц, известная также как Face ID. Она перекочует сюда из Apple iPhone X и позволит защитить данные на ПК, в частности, от очень любопытных коллег, которым, как известно, доверять нельзя, или, что более важно, от жены.

Сроки появления нового десктопа от Яблочной империи никто пока не устанавливал, но Apple уже работает над новым iMac, и, возможно, на рендере показан именно он. В целом же линейка десктопных устройств от Apple переживает не лучшие свои времена – тот же Mac Pro, вышедший в 2013 году и стилизованный под пепельницу, до сих пор не дорос до своего следующего поколения.