Интернет-магазин Cafago дарит новые скидки на гаджеты и аксессуары 2017 года. В список вошли смартфоны, наушники, сменные накопители и очень актуальный для России аксессуар – теплая зимняя шапка со встроенной акустикой и модулем управления плеером на смартфоне. Все цены действительны до 10 декабря 2017 года, кроме акции на Leagoo KIICAA Power – она действует до 30 ноября. Доступна бесплатная доставка по РФ.

Начнем со смартфона Leagoo KIICAA Power: данный моноблок оценивается в Cafago ровно в $61 с купоном «RU0089» и характеризуется в первую очередь двойной основной камерой с сенсорами на 5+8 Мп и аккумулятором с повышенной до 4000 мАч емкостью и быстрой зарядкой. Корпус смартфона окрашен в черный цвет и выполнен из металла, а внутри него скрываются 2 Гб RAM и 16 Гб ROM, а также процессор MediaTek MT6580A с четырьмя ядрами. Экран Leagoo KIICAA Power поддерживает разрешение HD и основывается на матрице IPS, а его диагональ равна 5 дюймам.

Если в вашем смартфоне очень мало встроенной памяти, то Cafago предлагает приобрести карту microSD производства известной компании SanDisk емкостью 32 Гб. Купон «RU2701» снизит ее стоимость до $14,5, и относится она к четвертому классу скорости (Class 4).

Третий лот от Cafago – это как раз зимняя шапка Magic Music Smart Cap стоимостью $9 с купоном «RU4132». Шапка не только защитит от холодов, но также позволит слушать музыку без наушников и управлять плеером на смартфоне при помощи вшитого модуля с соответствующими кнопками. Шапка доступна в синем, красном и черном цветах корпуса и несет в себе встроенную АКБ емкостью 180 мАч вместе с модулем Bluetooth 4.2.

Четвертая новинка от Cafago – классические наушники в черно-красном исполнении, но без названия. Это «затычки», что положительно сказывается на качестве подавления внешнего шума, и стоят они всего $3 с промо-кодом «RU906». Наушники располагают встроенным микрофоном и подключаются по кабелю длиной 1,2 метра с коннектором 3,5 миллиметра.