Компания OnePlus провела показ своего нового флагманского смартфона 5T, рассекреченного задолго до этого события. Моноблок ничуть не удивил, представ именно в том образе, в каком его демонстрировали на тизерах и «живых» снимках.

В целом новый OnePlus 5T получил идентичный модели OnePlus 5 дизайн, за исключением на пару миллиметров подросшей длины и сканера отпечатка пальцев, который переехал на тыльную панель – лицевую часть теперь почти полностью занимает экран на 6 дюймов по диагонали с разрешением Full HD. Все прочие характеристики OnePlus 5T изменений не претерпели, и даже батарейка сохранила емкость 3300 мАч, хотя главный потребитель энергии, дисплей, стал больше. Фотокамеры тоже не поменялись – 16 Мп спереди и 16+20 Мп сзади, и продаваться смартфон будет в двух версиях – с 6-64 и 8-128 Гб памяти. В обоих случаях задействован пока еще топовый процессор Qualcomm 835 с восемью ядрами.

Смартфон OnePlus 5T получил функцию распознавания лиц Face Unlock на основе одной лишь фронтальной камеры, и пока неизвестно, как именно она функционирует, и сможет ли она обойти Face ID от Apple. OnePlus 5T стоит 500 долларов США за младшую версию, и старт его продаж запланирован на 21 ноября текущего года.