Категория: Столица | 18 ноября 2017 01:00
Сегодня, 18 ноября, в Киеве будет частично ограничено движение по Южному мосту и улице Новоконстантиновская. Об этом сообщает Коммунальная корпорация Киевавтодор на своей странице Facebook.
«С 11:00 до 20:00 20.11.2017 в связи с выполнением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на Южном.подробнее
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