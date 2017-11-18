Сегодня, 18 ноября, в Киеве будет частично ограничено движение по Южному мосту и улице Новоконстантиновская. Об этом сообщает Коммунальная корпорация Киевавтодор на своей странице Facebook.

«С 11:00 до 20:00 20.11.2017 в связи с выполнением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на Южном.подробнее