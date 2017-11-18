Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду женится на своей девушке Джорджине Родригес в августе 2018 года. Пара намерена узаконить свои отношения после чемпионата мира в России. Также Роналду желает, чтобы его испанская спутница получила португальское гражданство.

Новость была оставлена 18 ноября 2017 01:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.