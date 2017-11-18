Смартфон Apple iPhone следующего поколения, ожидающийся осенью 2018 года, по сравнению даже с новым Apple iPhone Х за 92 000 рублей окажется в два раза более функциональным. Причем это будет достигнуто очень просто, и Apple наверняка опять скажет, что стремилась к этому все 10 лет, однако то, о чем мы сейчас поговорим, еще в прошлом десятилетии было во всех китайских телефонах.

Итак, в 2018 году смартфон Apple iPhone станет наконец-то двухсимочным – Тим Кук все-таки понял, насколько это удобно, когда в одном смартфоне может быть сразу два телефонных номера. Да, несмотря на свою высокую стоимость, Айфон до сих пор поддерживает лишь одну SIM-карту, что для владельцев смартфонов на Android, в том числе и топовых новинок от Samsung и LG, является совершенной дикостью.

Впрочем, догнав китайские телефоны 2005 года, новый Apple iPhone года 2018 не перегонит их, поскольку радиомодуль в смартфоне будет лишь один, то есть при звонке на один номер вторая SIM-карта тут же отключится до момента прекращения разговора. На данный момент двухсимочность подтверждается лишь инсайдерами, которые ранее сообщили о выходе в 2018 году сразу трех безрамочных Айфонов, самый крупный из которых получит диагональ 6,5 дюйма. Текущий Apple iPhone Х к тому моменту окажется младшим в серии.