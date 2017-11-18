Умная колонка Apple HomePod, анонсированная еще весной уходящего года, должна была выйти в декабре, о чем неоднократно сообщал Тим Кук, глава компании. Тем не менее, в этом году ее релиз все же не состоится – об этом сказано в официальном заявлении Apple.

В документе говорится, что причина переноса сроков релиза связана с желанием лучше подготовить Apple HomePod к работе, однако эта формулировка очень размыта, и никакой конкретики не дается. В переводе с яблочного языка на русский это может означать, что колонка не готова к использованию и может содержать определенные проблемы как по программной, так и по аппаратной части, и Apple решила взять небольшой тайм-аут, чтобы устранить все или почти все недочеты, чтобы не было как с iPhone X. Действительно, этот смартфон содержит в себе рекордное количество проблем для устройства за 92 000 рублей, хотя Apple уже не первый год выпускает мобильники.

В то же время колонка HomePod будет ее первым устройством в данном сегменте, и, видимо, ей и правда нужно время, чтобы довести ее до ума. Что ж, это похвально, однако на рынке с каждым днем становится все больше умных акустических систем, и Apple HomePod, которая выйдет в первом квартале 2018, то есть почти через год со дня анонса, может легко затеряться среди них, особенно при стоимости в размере 350 долларов США.