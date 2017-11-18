Компания Huawei обнародовала стоимость своего нового смартфона Nova 2i на территории Российской Федерации. Это тот самый аппарат Maimang 6, наделенный сразу четырьмя камерами и показанный в Поднебесной в октябре текущего года, и в Россию он приедет уже под международным названием и с глобальной прошивкой.

В нашей стране продажи смартфона Huawei Nova 2i стартуют уже 25 октября, и это безрамочный моноблок среднего класса с экраном Full HD+ на 5,9 дюйма по диагонали. Над экраном поместились две камеры на 13+2 Мп, у которых есть одна вспышка на двоих и заодно автофокус. У основной камеры на тыльной панели тоже есть вспышка, но здесь используются модули 16 и 2 мегапикселя.

Смартфон Huawei Nova 2i построен на процессоре Kirin 659 и располагает 4 Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти, плюс есть возможность установки карт microSD на 256 гигабайтов. В аппарате присутствует встроенная батарея емкостью 3340 мАч, и работает он на прошивке Android 7.1 с оболочкой EMUI 5.1. В распоряжении Huawei Nova 2i есть два слота под SIM-карты, ресиверы GPS и ГЛОНАСС, а также поддержка LTE. Стоит смартфон 19000 рублей в черном, синем и золотом оттенках корпуса.