Категория: Столица | 18 ноября 2017 13:00
На киевском Подоле на стройке обвалилась бетонная плита, легкую травму получил один из рабочих. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
«В результате никто серьезно не пострадал: по сообщению службы «103», один человек получил ушиб мягких тканей лица. Не госпитализировался», — сказано в сообщении..подробнее
Новость была оставлена 18 ноября 2017 13:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.