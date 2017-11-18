На киевском Подоле на стройке обвалилась бетонная плита, легкую травму получил один из рабочих. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

«В результате никто серьезно не пострадал: по сообщению службы «103», один человек получил ушиб мягких тканей лица. Не госпитализировался», — сказано в сообщении..подробнее