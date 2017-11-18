На стройке Укрбуда в Киеве обвалилась плита: пострадавших нет
Категория: Столица | 18 ноября 2017 13:00

   На киевском Подоле на стройке обвалилась бетонная плита, легкую травму получил один из рабочих. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

«В результате никто серьезно не пострадал: по сообщению службы «103», один человек получил ушиб мягких тканей лица. Не госпитализировался», — сказано в сообщении..подробнее

Новость была оставлена 18 ноября 2017 13:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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