Российский лыжник Александр Легков, пожизненно отстраненный от участия в Олимпийских играх, рассказал о ходе заседания комиссии Международного олимпийского комитета под руководством Дениса Освальда. По словам спортсмена, он рассказал свою историю и заявил, что ему не было смысла употреблять допинг.

Новость была оставлена 18 ноября 2017 17:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.