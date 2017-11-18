Московский «Спартак» обыграл «Краснодар» в 17-м туре российской футбольной премьер-лиги. Встреча прошла в субботу, 18 ноября, в Краснодаре и завершилась со счетом 4:1. Подопечные Массимо Карреры одержали вторую победу подряд, набрали 28 очков и поднялись на четвертое место в РФПЛ.

Новость была оставлена 18 ноября 2017 17:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.