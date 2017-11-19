В Киеве задержали россиянина чеченского происхождения, который разыскивался Интерполом за причастность к убийству главного редактора российской версии журнала Forbesамериканца Пола Хлебникова. Об этом в субботу, 18 ноября, сообщили в пресс-службе СБУ. «В Киеве правоохранители задержали уроженца Чечни,.подробнее

Новость была оставлена 19 ноября 2017 01:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.