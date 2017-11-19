Международная федерация футбола (ФИФА) решила связаться с информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорием Родченковым в рамках расследования о допинге в российском футболе. Федерация желает получить доказательства того, что футболисты были вовлечены в государственную систему допинга.

Новость была оставлена 19 ноября 2017 09:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.