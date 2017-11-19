Шайба разбила в кровь лицо российского нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Миннесотой Уайлд». Через некоторое время он вернулся и отдал результативную передачу на нападающего Евгения Кузнецова.

Новость была оставлена 19 ноября 2017 09:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.