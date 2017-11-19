В Киеве на проспекте Павла Тычины 18 ноября правоохранители задержали женщину.Читай также: В Киеве арестован полицейский, участвовавший в похищении бизнесмена из Ровно Об этом в комментарии 24 Каналу сказал представитель пресс-службы столичной Нацполиции.“Информация о похищении человека не.подробнее

Новость была оставлена 19 ноября 2017 13:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.