Федеральная комиссия по связи FCC сообщила о принятии решения о переходе на новый формат телевизионного вещания: в скором будущем все телеканалы будут работать в 4К. Раньше Ultra HD был доступен только для стриминговых сервисов, а теперь он станет общедоступным.

Для перехода к 4К в США уже практически все готово – уже написаны правила использования формата, а также подготовлен соответствующий стандарт, названный ATSC 3.0, для пользования которым ТВ-вещатели должны будут подписать договор о сотрудничестве с традиционными телестанциями. Это означает, что весь контент, подготовленный согласно стандарту ATSC 3.0, также будет вещаться в текущем формате ATSC 1.0. Если не вникать в технические и юридические тонкости, то в можно заметить, что почти все телеканалы в США готовы к переходу на 4К-вещание, и в очень скором будущем все зрители получат соответствующие уведомления.

А вот в России до эры 4К-контента еще очень далеко, ведь даже обычный HD-контент доступен далеко не всем телеканалам. Впрочем, вещать в 4К, когда у многих жителей страны до сих пор стоят устаревшие телевизоры HD Ready, попросту нет смысла, и переход на соответствующие ТВ произойдет еще нескоро ввиду заоблачных цен на них.