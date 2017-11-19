Компания Razer, пару недель назад анонсировавшая свой игровой смартфон со скромным названием Phone, сегодня анонсировала новую игровую гарнитуру Thresher Tournament Edition. Новинка создана для геймеров, играющих не только дома, но и за его пределами, что проявляется в складном корпусе с поворотными чашами и выдвижном микрофоне.
В каждой чаше Razer Thresher Tournament Edition скрыто по одному 50-миллиметровому динамику с неодимовым магнитом, и здесь производитель заявляет о воспроизводимых частотах в диапазонах от 12 до 28 000 Гц, который запросто можно назвать расширенным. Амбушюры изготовлены из специального износостойкого и, главное, мягкого материала, что позволяет играть с комфортом, плюс в наличии эффект памяти для запоминания форм ушей своего владельца. Выдвижной микрофон скрыт в левом «ухе».
Наушники Razer Thresher Tournament Edition подключаются по кабелю с коннектором 3,5 миллиметра, что делает их подходящими для смартфонов, планшетов, компьютеров, ноутбуков и игровых приставок. На кабеле есть контроллер для регулировки громкости и отключения микрофона. Наушники Razer Thresher Tournament Edition поступят в продажу до конца текущего года и будут стоить в районе 100 долларов США. Параметры микрофона производитель предпочел скрыть от общественности.
Новость была оставлена 19 ноября 2017 21:00 в категории Техника. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.