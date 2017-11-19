Компания Razer, пару недель назад анонсировавшая свой игровой смартфон со скромным названием Phone, сегодня анонсировала новую игровую гарнитуру Thresher Tournament Edition. Новинка создана для геймеров, играющих не только дома, но и за его пределами, что проявляется в складном корпусе с поворотными чашами и выдвижном микрофоне.

В каждой чаше Razer Thresher Tournament Edition скрыто по одному 50-миллиметровому динамику с неодимовым магнитом, и здесь производитель заявляет о воспроизводимых частотах в диапазонах от 12 до 28 000 Гц, который запросто можно назвать расширенным. Амбушюры изготовлены из специального износостойкого и, главное, мягкого материала, что позволяет играть с комфортом, плюс в наличии эффект памяти для запоминания форм ушей своего владельца. Выдвижной микрофон скрыт в левом «ухе».

Наушники Razer Thresher Tournament Edition подключаются по кабелю с коннектором 3,5 миллиметра, что делает их подходящими для смартфонов, планшетов, компьютеров, ноутбуков и игровых приставок. На кабеле есть контроллер для регулировки громкости и отключения микрофона. Наушники Razer Thresher Tournament Edition поступят в продажу до конца текущего года и будут стоить в районе 100 долларов США. Параметры микрофона производитель предпочел скрыть от общественности.