Флагманский смартфон Apple iPhone X стоимостью 92 000 рублей содержит в себе целый ворох проблем – его iOS глючит, экран не работает на морозе и иногда выдает неубираемую зеленую полосу, плюс разговорный динамик имеет обыкновение хрипеть. Словом, для столь дорогого аппарата недостатков у него очень много, и сегодня был найден еще один.

Как оказалось, новый Apple iPhone X не может похвастаться высоким качеством нанесения краски на металлическую рамку: как видно на фото, она имеет свойство облазить, превращая смартфон стоимостью как подержанная Девятка в очень хорошем состоянии в совершенное непотребство. Покрытие металлической рамки буквально отслаивается – на фото смартфону всего семь дней с момента покупки, по словам его владельца.

Заметим, что Айфоны и раньше страдали «линькой», особенно iPhone 5, однако он никогда не стоит 92 000 рублей, это во-первых, и, во-вторых, краска на его торцах держалась хотя бы месяца два-три. Здесь же живучесть покрытия исчисляется уже даже не месяцами и неделями, а всего лишь днями. Интересно, чем еще порадует хейтеров новый Айфон, и чем он расстроит своих владельцев? Добавим, что у главного его соперника, Google Pixel 2 XL с уровнем качества все примерно так же.