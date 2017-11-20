В Киеве в воскресенье, 20 ноября, в центре Киева прошла акция за права трансгендерных людей. Об этом сообщает hromadske.ua.

Участники акции отметили, что статистики по убийствам трансгендеров нет, но известно, что им отказывают в приеме на работу, в аренде жилья и медицинском обслуживании..подробнее