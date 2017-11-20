Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум поделился впечатлениями о матче 17-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) со «СКА-Хабаровском». «Без сомнений, буду рассказывать своим внукам про такие ужасные погодные условия! Конечно, это был из ряда вон выходящий матч. В футбол в такую погоду не играют», — заявил швед.

Новость была оставлена 20 ноября 2017 01:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.