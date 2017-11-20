Камера запечатлела момент, когда вандалы в ночь на 20 ноября залили цементным раствором мемориал Вечный огонь. Видео опубликовано на странице Киевгаза в Facebook.Читай также: Кремль возмущен отказом Украины от термина “Великая Отечественная“ Как сообщается, работники Киевгаза установили камеру.подробнее

Новость была оставлена 20 ноября 2017 13:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.