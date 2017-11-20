Бывший футболист петербургского «Зенита» Павел Погребняк, выступающий сейчас за московское «Динамо», рассказал о желании ночевать на «Зенит-Арене». «Ну, не знаю, мне кажется, я бы ночевал здесь», — ответил футболист на просьбу оценить новый стадион «Зенита». 17 ноября он забил гол впервые с октября 2015 года.

Новость была оставлена 20 ноября 2017 17:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.