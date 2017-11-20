Госдума начала разработку законопроекта, дающего право Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) не отпускать игроков на Олимпийские игры. Об этом рассказал глава думского комитета по физкультуре и спорту Михаил Дегтярев. По его словам, три четверти участников Всероссийского молодежного форума Госдумы поддержали эту идею.

Новость была оставлена 20 ноября 2017 17:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.