Четырехкратный призер Олимпийских игр по плаванию Владимир Буре, отец хоккеистов Павла и Валерия Буре, рассказал о том, как перенес инсульт и спасся после 16-минутной остановки сердца. По словам 66-летнего спортсмена, врачи почти прекратили реанимационные мероприятия, все решила одна секунда.

Новость была оставлена 20 ноября 2017 17:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.