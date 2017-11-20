Портал iFixit, недавно разобравший все последние смартфоны от Apple и Google, принялся за продукцию софтверного гиганта. Сегодня было проведено вскрытие ноутбука Microsoft Surface Book 2, представленного порядка четырех недель назад, и результаты оказались весьма удручающими.

Мобильный компьютер Microsoft Surface Book 2 официально не продается в России, что в свете последних событий очень радует: при своей высокой стоимости его совершенно невозможно починить, так что в случае выхода его из строя придется покупать еще один такой же аппарат. Из 10 баллов по шкале ремонтопригодности iFixit ноутбук получил ровно 1 (один) балл, то есть это фиаско, Билл Гейтс.

Microsoft Surface Book 2 очень плохо поддается вскрытию, и внутри него находится избыточное количество клеящего вещества, плюс экран составляет единое целое с защитным стеклом, так что его замена обойдется в очень крупную сумму. Помимо этого, замена даже элементарных компонентов повлечет за собой демонтаж системной платы, в которую, кстати, впаяны и процессор, и оперативная память, что делает их замену вообще невозможной. Напомним, что Microsoft Surface Book 2 укомплектован 8 или 16 Гб RAM, SSD от 256 до 1024 Гб и экраном на 13,5 дюйма с разрешением 2000х3000 пикселей.