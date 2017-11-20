В интернет-магазине GearBest стартовала Черная пятница – известная во всем мире распродажа, в ходе которой можно купить действительно полезные устройства и гаджеты по минимальной цене. Старт был дан 20 ноября, и пройдет акция в два этапа: с 5.00 по МСК 20 ноября по 12.00 23 ноября и 12.00 23 ноября по 12.00 27 ноября.

Уже сегодня всем покупателям доступны игровые автоматы, в которых можно выиграть скидки, подарки и купоны. Каждый игрок получает три бесплатных попытки, а каждая следующая стоит 20 баллов GearBest. Также покупатели могут сыграть в игру «Убей монстра», где нужно будет сразиться с виртуальным драконом и получить приз в виде очень ценного подарка от GearBest. Игра начнется 23 ноября.

Конечно же, никуда не денутся и мгновенные распродажи: флеш-сейлы будут доступны зарегистрированным пользователям GearBest в большом количестве в период с 20 по 27 ноября. В течение всей Черной пятницы игрокам также доступны виртуальные мешки с неизвестными товарами определенной категории, скидка на которые может достигать фееричных 70%. Сами мешки стоят денег, но их содержимое всегда стоит больше, так что покупатель остается в плюсе всегда, без риска потерять потраченные деньги.

Ну и, наконец, GearBest предложит каждому покупателю фиксированную скидку, размер которой напрямую зависит от суммы заказа: если она составит $50, то вас ждет скидка в $10, если же вы заплатили $150, то размер вашей скидки вырастет до $30, ну а если вы хотите сэкономить $50, то нужно оформить и оплатить заказ на сумму от $300. Словом, Черная пятница в GearBest – это очень выгодно, так что не упустите свой шанс сэкономить!