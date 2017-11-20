Мода на селфи отгремела еще летом 2015 года, однако до сих пор продолжают выходить смартфоны, заточенные именно под автопортреты. Одним из них стал новый Vivo V7, главной фишкой которого является фронтальная камера с высоким разрешением 24 Мп.

Смартфон Vivo V7 является младшей версией модели Vivo V7+ с экраном на 5,7 дюйма вместо 6 и поддержкой разрешения HD+ или 1440х720 пикселей. Собран мобильник на CPU Qualcomm 435 вместе с 4 Гб оперативной памяти и накопителем на 32 гигабайта, а в его слот microSD можно поместить карту до 256 Гб. Фронтальная камера в Vivo V7 получила 24-мегапиксельный сенсор, а основная снимает в разрешении 16 Мп и состоит по каким-то причинам всего лишь из одного модуля, хотя в тренде двойной модуль.

В обоих случаях диафрагма равна F/2.0. Смартфон питается от встроенного аккумулятора емкостью 3000 мАч и может работать с двумя SIM-картами и подключаться к сотовым сетям четвертого поколения. Стоит Vivo V7 около 290 долларов США, и в цену входят ресивер GPS, Bluetooth 4.2 и Wi-Fi 802.11ac. А вот Android 8 Oreo здесь нет – вместо нее стоит уже устаревшая прошивка Android 7.1.1 с фирменной оболочкой FunTouch OS 3.2 от самой Vivo.