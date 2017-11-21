Категория: Столица | 21 ноября 2017 01:00
Возле нескольких памятников в Киеве в ближайшие дни будут установлены камеры выдеонаблюдения в связи с участившимися актами вандализма. Об этом сообщает КГГА со ссылкой на соответствующее распоряжение.
«До конца текущего месяца столичная власть планирует установить камеры видеонаблюдения возле.подробнее
Новость была оставлена 21 ноября 2017 01:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.