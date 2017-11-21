Возле нескольких памятников в Киеве в ближайшие дни будут установлены камеры выдеонаблюдения в связи с участившимися актами вандализма. Об этом сообщает КГГА со ссылкой на соответствующее распоряжение.

«До конца текущего месяца столичная власть планирует установить камеры видеонаблюдения возле.подробнее