Аргентинский полузащитник «СКА-Хабаровск» Алехандро Барбаро поделился впечатлениями от матча 17-го тура российской премьер-лиги (РФПЛ) с ЦСКА, которая прошла в Хабаровске при 20-градусном морозе. По словам игрока, в последние 10 минут он не чувствовал ни рук, ни ног, но ничего страшного в этом нет.

Новость была оставлена 21 ноября 2017 09:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.