Киевлянам дали горячую воду после ночевки в офисе Киевэнерго
Категория: Столица | 21 ноября 2017 13:00

   Компания Киевэнерго возобновила горячее водоснабжение в некоторых домах после того, как 12 киевлян переночевали в офисе компании с требованием включить горячую воду.Читай также: В Киеве произошел масштабный прорыв трубы Об этом сообщает участница акции Екатерина Тимченко в Facebook.“Приятно.подробнее

Новость была оставлена 21 ноября 2017 13:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

(комментариев нет)

Оставить комментарий

Помните, что комментарии жестко модерируются и ваш комментарий может быть удален по причинам цензуры (спам, оскорбления).