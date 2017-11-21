Компания Киевэнерго возобновила горячее водоснабжение в некоторых домах после того, как 12 киевлян переночевали в офисе компании с требованием включить горячую воду.Читай также: В Киеве произошел масштабный прорыв трубы Об этом сообщает участница акции Екатерина Тимченко в Facebook.“Приятно.подробнее

Новость была оставлена 21 ноября 2017 13:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.