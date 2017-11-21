Флагманский смартфон OnePlus 5, представленный менее полугода назад и недавно побывавший у нас на тесте, сегодня официально был снят с производства. Такая спешка, несмотря на успех модели, вполне оправдана – сегодня же в продажу поступил его прямой потомок в лице OnePlus 5Т.

Смартфон OnePlus 5 отличается от OnePlus 5Т лишь экраном – в новой модели его рамки стали заметно тоньше, а сам он вырос с 5,5 до 6 дюймов по диагонали и получил разрешение Full HD+ вместо обычного Full HD. В остальном параметры идентичны, и даже стоимость останется на прежнем уровне, то есть за новый смартфон попросят 500 долларов США за версию 6-64 Гб и 550 долларов за 8-128 Гб памяти.

Снятие OnePlus 5 с производства вовсе не означает, что купить мобильник не получится: напротив, еще не все его экземпляры распроданы, и совсем скоро цена на него рухнет, что сделает его самым доступным флагманом 2017 года на рынке. И Джобс с ним, с безрамочным экраном, зато за более чем вменяемые деньги получится купить тонкий металлический фаблет с двойной камерой, поддержкой всех существующих сотовых сетей и процессором Qualcomm 835. Что же до OnePlus 6, то его анонс ожидается уже весной или летом наступающего года, в комплекте с пока еще не представленным CPU Qualcomm 845.