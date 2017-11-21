Компания MSI анонсировала игровой монитор Optix MAG24C небольших по современным меркам размеров. Его диагональ составила ровно 24 дюйма, и он может похвастаться не только компактным исполнением, но также минимальным временем отклика матрицы и высокой частотой обновления, что важно для игрушек.

Новый MSI Optix MAG24C поддерживает разрешение Full HD при яркости 250 единиц, контрастности 3000:1 (динамическая контрастность 100 000 000:1) и времени отклика, равном 1 миллисекунде. Частота обновления экрана здесь достигает 144 Гц, а углы обзора равны 178 градусам по вертикали и горизонтали. В мониторе заявлен охват цветового пространства NTSC на уровне 85 процентов, а sRGB-пространство охватывается уже на 110 процентов, хотя это уже маркетинг.

Как обычно, MSI Optix MAG24C имеет встроенную защиту зрения, реализованную путем снижения уровня синего цвета в подсветке, а также путем уменьшения мерцания экрана. Стоимости у монитора, равно как и даты релиза, пока нет, но есть разъемы DP 1.2, HDMI 1.4 и DVI – производитель решил обойтись без устаревшего VGA. MSI Optix MAG24C весит около 5 килограммов.