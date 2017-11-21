Китайский смартфон Xiaomi Redmi Note 5A Prime, анонсированный ранее этой осенью, официально прибыл на территорию нашей с вами страны. Аппарат ориентирован в первую очередь на селфи, и он стал первым смартфоном от Xiaomi с фронтальной вспышкой, имитирующей естественный свет.

Первые покупатели смогут приобрести смартфон Xiaomi Redmi Note 5A Prime за 12000 рублей, а немного позже его стоимость вырастет до 14000 рублей, так что выгоднее заказать его из Китая, или же за те же 14-15 тысяч рублей можно выписать фаблет Mi Max 2 с неплохой начинкой. Российская версия Xiaomi Redmi Note 5A Prime предложена 3 Гб оперативной и 32 Гб постоянной памяти, отдельным слотом microSD, парой слотов под SIM-карты и батареей емкостью 3080 мАч.

Вся электроника смартфона, включая его процессор Qualcomm 435 и HD-экран на 5,5 дюйма по диагонали, заключена в металлический корпус, украшенный одной камерой на 16 Мп спереди и одной же 13-мегапиксельной камерой сзади. Новый Xiaomi Redmi Note 5A Prime из коробки работает на ОС Android 7.1.1 с фирменной оболочкой MIUI 9 и поддерживает российские сети LTE. Добавим, что в Китае такой смартфон стоит от $130 или от 7800 рублей с бесплатной доставкой. Так есть ли смысл платить двойную цену?