У двукратной чемпионки мира и Европы по фигурному катанию Евгении Медведевой диагностировали трещину плюсневой кости правой стопы. На данный момент 18-летняя фигуристка находится в гипсе, но надеется восстановиться и выступить в финале Гран-при, который пройдет в начале декабря в Японии.

Новость была оставлена 22 ноября 2017 01:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.