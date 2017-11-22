В Киеве на проспекте Бажана неадекватный мужчина крушил машины на парковке и пытался ограбить женщину, которая сделала ему замечание. Читай также: В Одессе ограбили женщину-водителя Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции.Женщина испугалась неизвестного с ножом и начала кричать, после чего.подробнее

Новость была оставлена 22 ноября 2017 13:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.